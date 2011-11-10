ГПУ отдала шпиона под суд

Генеральная прокуратура Украины направила в суд уголовное дело по обвинению иностранного гражданина в шпионаже.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, 8 ноября Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в Апелляционный суд Николаевской области для определения подсудности уголовное дело по обвинению иностранного гражданина Ш. по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж).

Досудебное расследование, которое провело Главное следственное управление Службы безопасности Украины, установило, что это лицо 19 августа текущего года было задержано в Николаеве во время сбора с целью передачи представителю иностранной организации сведений в области турбостроения, которые составляют государственную тайну.

К обвиняемому применена мера пресечения – взятие под стражу.