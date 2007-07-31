Ющенко не поддержит продление моратория на продажу земли

Президент не будет поддерживать пролонгацию моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

В Секретариате считают, что надо до начала работы новой Верховной Рады наработать два законопроекта - о государственном земельном кадастре и рынке земли, которые дадут возможность разблокировать вопрос прав собственности на землю.

Напомним, в настоящее время в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2008 года.

Закон «О государственном земельном кадастре» был принят Верховной Радой 20 марта 2007 года. 13 апреля 2007 года Президент Украины наложил на него вето.

Закон «О рынке земель» был принят в первом чтении 17 июня 2004 года.

Как сообщал УНИАН, министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК заявил, что мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2008 года может быть продлен.