Днепропетровск больше не миллионник

Днепропетровск официально перестал быть городом с населением более миллиона.Численность жителей города, по оценке Главного управления статистики в области, составляет сейчас 999 тысяч 300 человек. Об этом сообщает "Радио "Свобода".

По обнародованным данным, с января до августа 2011 года население города сократилось почти на 8 тысяч человек.

Уменьшение произошло за счет естественного сокращения и миграции, Треть выбывших из города выехали в другие области Украины, около 2% - в страны "дальнего зарубежья", 0,9 процента - в страны постсоветского пространства.