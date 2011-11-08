Патриарх Кирилл не отвечает Главе УГКЦ

Глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав (ШЕВЧУК) пока не получил положительного ответа относительно встречи с главой Русской православной церкви Патриархом Кириллом.

Об этом глава УГКЦ сообщил сегодня во время веб-конференции на tochka.net.

«Я неоднократно выражал желание встретиться с Патриархом Кириллом, но положительного ответа с другой стороны не поступило. Я общаюсь с представителями этой церкви, но более низкого уровня», – сказал Блаженнейший Святослав. Однако, по его словам, он надеется, что его приглашение к встрече «найдет ответ».

«У нас есть много вопросов к обсуждению. Есть псевдо-собор, который состоялся во Львове… Была ликвидирована Греко-католическая церковь. Если кто-то отрицает легитимность нашей церкви, это является большой проблемой», – отметил он.

В то же время Предстоятель УГКЦ отметил, что Греко-католическая церковь молится за единство всех конфессий в Украине. «Каждый год мы проводим неделю молитвы за единство. Кроме того, мы завязываем контакты, пытаемся быть объединенными в действии, чтобы защитить христианские ценности», – завершил глава УГКЦ.