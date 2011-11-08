Джемилев снова попытается уйти с должности главы Меджлиса

Народный депутат Украины, глава Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа ДЖЕМИЛЕВ намерен завершить свою политическую карьеру.

Об этом пишет “КоммерсантЪ-Украина” (№183 от 8 ноября) со ссылкой на М.ДЖЕМИЛЕВА.

Он пообещал не принимать участия в парламентских выборах и не выдвигаться на пост главы Меджлиса. "Я постарел и хочу дать дорогу молодым",— заявил М.ДЖЕМИЛЕВ изданию.

«Коммерсант» напоминает, что М.ДЖЕМИЛЕВ уже дважды пытался уйти с поста главы Меджлиса - в 2007 и 2009 годах, но большинство делегатов курултая (национального парламента) не принимали его отставку на том основании, что в уставных документах Меджлиса не предусмотрено добровольное сложение полномочий. Однако, как сообщил изданию лидер крымских татар, он нашел лазейку в правилах: "Единственный выход — не баллотироваться в делегаты курултая, так как председателя выбирают из числа делегатов".

М.ДЖЕМИЛЕВ пообещал помогать будущему председателю Меджлиса. "У меня тут есть свои амбиции: очень много разговоров, что авторитет крымскотатарского движения держится за счет Мустафы ДЖЕМИЛЕВА, а я хочу доказать, что дело не в Мустафе", - сказал он.

Формат участия представителей Меджлиса в парламентских выборах 2012 года пока не определен. Поскольку давний партнер крымских татар — партия "Народный Рух Украины" — сейчас не может гарантировать им прохождения в Верховную Раду, Меджлис ведет переговоры с различными политическими силами, в частности, с партиями "Фронт змін" Арсения ЯЦЕНЮКА и УДАР Виталия КЛИЧКО. "Если Рух пойдет на выборы с одной политической партией, а курултай предпочтет другую, то тут, конечно, дороги разойдутся. Но если мы сориентируемся на одну и ту же политическую силу, значит пойдем дальше вместе. Но это не помешает нам на местных выборах идти с Рухом, потому что в Крыму Рух — это, в основном, крымские татары", — сказал М.ДЖЕМИЛЕВ.