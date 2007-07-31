Голосование за семь чудес Украины пытались фальсифицировать

Голосование за семь чудес Украины на официальном сайте акции www.7chudes.in.ua приостановлено до 1 августа.

Как сообщает администрация сайта, 28-30 июля 2007 г. были зафиксированы попытки некоторых недобросовестных посетителей фальсифицировать результаты голосования.

В связи с этим Оргкомитет акции принял решение приостановить голосование и восстановить результаты по состоянию на 28 июля. Голосование будет возобновлено 1 августа 2007 года в 9.00. К этому времени будет усовершенствована техническая безопасность сайта.