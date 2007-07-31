Бойко все решил за Москву: газ подорожает максимум на 10%

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО прогнозирует, что цена на поставляемый в 2008 году в страну природный газ повысится максимум на 10%. Об этом он сказал сегодня в эфире программы "Доброго ранку, Україно!" на телеканале "ЭРА".

"Что касается цены газа на следующий год, то она еще окончательно не определена. Переговоры с нашими российскими партнерами начнутся осенью. Однако есть все основания ожидать, что повышение цены на следующий год не будет превышать уровень инфляции - то есть максимум 10% по сравнению с нынешней ценой", - сказал он.

Также министр добавил, что к началу отопительного сезона 2007-2008 гг. в украинских подземных хранилищах газа будет накоплено 31-31,5 млрд. куб. м.

"Сегодня в подземных хранилищах уже есть 25,5 миллиардов кубометров. Это вдвое больше, чем в прошлом году на эту же дату. На зиму мы закачаем в хранилища 31-31,5 миллиардов кубометров. Это - наибольший показатель за последние 10, а может и 15 лет. Для сравнения, за год вся Украина потребляет 75 миллиардов кубометров. То есть наш запас будет покрывать почти полугодовую потребность всего государства в газе", - добавил Ю.БОЙКО.

Справка УНИАН. До января 2006 года газ в Украину поставлялся по цене 50 долларов за 1 тыс. куб. м. С января 2006 г. - 95 долл. за 1 тыс. куб. м, а с января 2007 года - 130 долл. за тыс. куб. м. Европейским потребителям Россия продает газ в среднем по 230 долл. за тыс. куб. м.

Компания RosUkrEnergo AG (Швейцария) создана в 2004 году. 50% ее акций принадлежат “Газпрому”, 50%, по данным PriсewaterhouseCoopers, через Centragas контролируют предприниматели Дмитрий ФИРТАШ (45%) и Иван ФУРСИН (5%).

RosUkrEnergo в 2005 г. стала эксклюзивным поставщиком в Украину среднеазиатского газа, поставив 37 млрд. куб. м и на экспорт в Европу - 8,7 млрд. куб. м. Доход от продажи газа составил 4,3 млрд. долл., чистая прибыль - 755 млн. долл.

В 2006 г. RosUkrEnergo продала Украине 50,1 млрд. куб. м, на экспорт - 8,96 млрд. куб. м, выручка трейдера выросла до 7,11 млрд. долл.