Правительство объявило перечень прогнозных макропоказателей на 2008 год

Полный перечень основных прогнозных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2008 год, которые были приняты постановлением Кабинета министров №976 от 27 июля с.г., размещенные на сайте Верховной Рады.

Эти показатели, в соответствии с постановлением, будут положены в основу разработки проектов Государственной программы экономического и социального развития и Государственного бюджета Украины на 2008 год.

В частности, на следующий год прогнозируется:

валовой внутренний продукт: номинальный - 810,1 млрд. гривен; процент к предыдущему году - 107,2;

индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) - 106,8 процента;

индекс цен производителей промышленной продукции (декабрь к декабрю предыдущего года) - 111,6 процента;

обменный курс гривни - 4,95-5,25 гривни за 1 доллар США;

финансовые результаты обычной деятельности предприятий до налогообложения - 100,5 млрд. гривен;

прибыль прибыльных предприятий - 147 млрд. гривен;

убыток убыточных предприятий - 46,5 млрд. гривен;

расходы на оплату труда - 270 млрд. гривен;

среднемесячная заработная плата работников: номинальная – 1 654 гривни; номинальная, откорректированная на индекс потребительских цен, процентов к предыдущему году - 117;

количество занятых экономической деятельностью в возрасте 15-70 лет (в среднем за год) - 20,8-20,9 млн. чел;

уровень безработицы, определенный по методологии Международной организации труда, - 6,8-6,7 процента;

сальдо торгового баланса, определенное по методологии платежного баланса - отрицательное в размере 3379 млн. долларов США;

экспорт товаров и услуг: млн. долларов США – 76 578; процентов к предыдущему году - 120,4;

импорт товаров и услуг: млн. долларов США – 79 957; процентов к предыдущему году - 115,5.