В Одесской области за взятку задержали чиновника РГА

Прокуратура Одесской области возбудила уголовное дело в отношении депутата Белгород-Днестровского городского совета - главного специалиста Управления агропромышленного развития Белгород-Днестровской районной госадминистрации за взяточничество.

Об этом сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры.

«В ходе досудебного следствия установлено, - уточнили в пресс-службе, - что чиновник требовал и получил от гражданина через своих соучастников в совершении преступления взятку в сумме 2 тыс. дол. за подготовку документов и оформление права собственности на земельный участок водного фонда площадью 3 гектара».

Задержанному, в отношении которого расследуется уголовное дело по признакам ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины, угрожает лишение свободы на срок 8-12 лет, лишение права занимать определенные должности до 3 лет и конфискация имущества.