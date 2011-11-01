Чернобыльцы освободили помещение Пенсионного фонда в Житомире

Сегодня более 50 пенсионеров-чернобыльцев пришли в помещение Пенсионного фонда Украины в Житомирской области, требуя встречи с главой учреждения Иваном ЗАЙНЧКОВСКИМ.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции сообщили журналистам, что они требуют от руководства фонда и властей возобновить им выплаты пенсий, которые, по их словам, сейчас не проводятся, несмотря на соответствующие судебные решения.

Во время встречи с участниками акции И.ЗАЙНЧКОВСКИЙ заявил, что "решение этого вопроса – не в его компетенции, а в компетенции правительства и парламента".

Он пообещал как можно скорее подать соответствующее ходатайство в Кабинет министров с переданными ему сегодня требованиями чернобыльцев.

Под вечер протестующие освободили помещения областного Пенсионного фонда, но пообещали продолжить в Житомире акции с требованиями выплаты пенсий.