Налоговой объясняют: для малого бизнеса «контрагент» - просто ругательство

Норма Налогового кодекса, обязывающая предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения, предоставлять первичные документы, приведет к тенизации малого бизнеса.

Такое мнение сегодня во время пресс-конференции в УНИАН высказала председатель Черниговского профсоюза предпринимателей Елена ВАРНАКОВА, комментируя принятый 20 октября Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины (относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства)".

По словам Е.ВАРНАКОВОЙ, "никто никому не рассказывает, что не внесена поправка в ст. 44 Налогового кодекса, которая требует от каждого субъекта иметь в наличии первичные документы... Во втором абзаце этой статьи говорится: плательщикам налогов запрещается формирование показателей налоговой отчетности, таможенных деклараций на основании данных, не подтвержденных документами, которые определены абзацем первым этого пункта. Это первичные документы», - говорит она.

Как заявила Е.ВАРНАКОВА, отсутствие таких документов тянет за собой фактические проверки. Возможен также вариант, что документы будут предоставлять фирмы, которые имеют право растамаживать товары при поступлении в Украину. А это может стать в свою очередь теневым налогом, считает она. «Упрощенной системы налогообложения не будет», - заявила Е.ВАРНАКОВА.

Кроме того, вводится новый вид отчетности в разрезе контрагентов, что значительно усложняет работу малого бизнеса. «Самый маленький бизнес, вот рынки, для них слово «контрагент», для большинства, это просто ругательное слово», - отмечает предприниматель.

Заместитель председателя Всеукраинского профсоюза "Столица-Регионы" Юрий ЕРЕМЕНКО также сообщил, что на сегодня налоговые органы собирают информацию о том, сколько предпринимателей арендуют на рынках торговые места.

Как сообщал УНИАН, Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины (относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства)" Верховная Рада Украины приняла 20 октября 2011 года.

Предприниматели требуют, чтобы Президент Украины ветировал этот закон и с этой целью планируют провести акцию протеста 3 ноября в Киеве.

По мнению экспертов, данный закон упрощает процедуру репрессий контролирующих и силовых органов по отношению к бизнесу. Так, в законе закреплено право налоговиков аннулировать свидетельство налогоплательщика по результатам проверок; ставка налогообложения привязана к минимальной зарплате; ликвидируется фиксированный патент, который приведет к тому, что люди вынуждены будут платить налоги независимо от того, получили они доходы от бизнеса или нет. Также закон отменяет мораторий на проверки, которого предприниматели добились после Налогового майдана. Кроме того, в законе не учтено требование предпринимателей – отменить запрет физическим лицам-предпринимателям на работу с юридическими лицами, которая была введена с января с.г. Налоговым кодексом.