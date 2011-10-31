Милиция задержала двух мужчин, которые похитили 11 автомобилей

В Черниговской области милиция задержала двух злоумышленников, которые на протяжении двух месяцев в разных районах области похитили 11 автомобилей.

Как сообщили УНИАН в Секторе общественных связей Управления МВД в Черниговской области, двое жителей Киевской области специализировались на похищении недорогих автомобилей.

Молодые мужчины, один из которых уже имел судимость, похищали автомобили по заказу. Обычно это были автомобили "Нива" или "ВАЗ", которые не имели сигнализации. Проверяли авто на предмет сигнализации они путем выстрела в боковое стекло водителя из пневматического пистолета.

Всего в Черниговской области злоумышленники похитили 11 автомобилей, три их преступные попытки были неудачными.

Один из злоумышленников был задержан благодаря работникам ГАИ, которые сообщили, что в Броварском районе Киевской области находятся два автомобиля, похожие на недавно похищенные в Козелецком районе. На место сразу выехали работники уголовного розыска УМВД в Черниговской области, но одного из злоумышленников родственники успели предупредить, и он скрылся. Около недели длились активные поиски мужчины, в итоге его нашли и задержали.

Другого злоумышленника удалось задержать на отдаленном хуторе Городянского района, откуда он намеревался сбежать за границу.

Задержанные теперь содержатся в СИЗО города Чернигова, они сознались в совершенных преступлениях и дали показания. Против них возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины – незаконное завладение транспортным средством, совершенное по предварительному сговору группой лиц или повторно, карается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. Следствие по делу продолжается.