Юбилейный КаZантип начался с разрезания болгаркой железного прута

Официальное открытие Республики Z (более известное название - КаZантип) прошло сегодня ночью в селе Поповка под Евпаторией (Крым).

Как передает корреспондент УНИАН, официальное открытие Республики Z началось с разрезания болгаркой железного прута (таким оригинальным способом организаторы КаZантипа решили заменить ленточку, которую обычно перерезают ножницами во время открытия какого-либо объекта или мероприятия - УНИАН).

В этом году КаZантип отмечает 15-летний юбилей. Будут работать 6 танцплов (это меньше, чем в прошлые годы). «Мы переосмыслили территорию, переоборудовали ее, разделили на две части. Сократили количество танцполов, зато увеличили их качество», - рассказал журналистам представитель КаZантипа Николай КАРПОВ.

В ходе проведения нынешней Республики Z ожидается выступление ряда известных ди-джеев, в частности, Timo MAAS. «Будет гала-концерт, в нем участвуют звезды нашей танцевальной культуры, которые на протяжении уже 15-ти лет идут с КаZантипом нога в ногу. К нам также приезжают две иностранных «звезды», среди них - Тимо МААС», - сообщил Н.КАРПОВ.

По его словам, в этом году КаZантип открылся, несмотря на все трудности. «Так как в этом году трудно все было сделать, не было еще никогда, - отметил Н.КАРПОВ. - Мы всегда уделяли много внимания творчеству, но мало (внимания - УНИАН) вещам, вроде: воды, канализации. В этом году мы серьезно взялись за инженерные сети, за воду, за канализацию. Настолько плотно работали со всеми контролирующими службами, что я надеюсь, они это оценили».

В свою очередь заместитель председателя Совета министров Крыма Татьяна УМРИХИНА, которая возглавляет «рабочую группу по осуществлению контроля над проведением Международного фестиваля Республика Z», поздравила «всех крымчан и наше государство с тем, что КаZантип состоялся».

30 июня, как известно, на КаZантипе пройдет «открытие марсианской колонии». Что это такое - пока держится в тайне. При этом, как отмечает Т.УМРИХИНА, «с марсианской территорией вопрос на сегодняшний день не решен окончательно». При этом все разрешительные документы «казантипщики» уже собрали. «Наша цель – узаконить и дать права КаZантипу», - отметила в этой связи представитель руководства правительства Крыма.

Как сообщили корреспонденту УНИАН «казантипщики», многоразовая виза (пропуск) на КаZантип в этом году стоит более 100 долларов. «Вообще, до официального открытия многоразовая виза стоила 500 гривен, а за день до официального открытия она подскочила в цене до 600 гривен», - рассказала одна из посетительниц КаZантипа. Единоразовый пропуск на открытие КаZантипа стоил, по словам посетителей, около 300 гривен (единоразовая виза - войти на «казантипскую» территорию можно только один раз, время пребывания на территории не ограничено). Желтый чемодан остается одним из символов КаZантипа и, как и в прошлые годы, дает право безвизового входа в Республику Z.

Закрытие КаZантипа состоится 26 августа.