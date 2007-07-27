От пожара в крупнейшем севастопольском супермаркете остались ”участки тления”

В Севастополе пожар в супермаркете „Эко-маркет”, возникший сегодня около 17.00, локализован, угрозы распространения огня нет, так же как нет угрозы людям. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Центра пропаганды Управления МЧС в городе Севастополе старший лейтенант внутренней службы Валерий СТРЕЛЕЦ.

По словам офицера „остались одиночные участки тления, пламенного горения уже нет, сейчас, чтобы полностью ликвидировать пожар, необходимо осуществить проливку и разборку конструкций. Силы и средства для тушения пожара - в достаточном количестве”.

По словам В.СТРЕЛЬЦА, „пожар был по вызову №3 - это наибольшая степень пожара. Вся боевая техника гарнизона, которая находилась в боевом расчете, выезжала”. Как прибавил офицер, к гашению было привлечено 7 пожарных автоцистерн, 2 автолестницы и три водовозки. Помогали также пожарный автомобиль ВМС Украины и одна водовозка частной фирмы.

Как сообщил В.СТРЕЛЕЦ, по предварительным оценкам, сгорели крыша и торговые залы второго этажа супермаркета. Пострадавших нет, посетители и работники магазина были эвакуированы в самом начале возникновения пожара, сказал он.

Старший лейтенант уточнил, что первое сообщение о пожаре в “01” поступило в 16.45. Причины возникновения пожара и нанесенный ущерб устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, пожар в супермаркете сопровождался сильным задымлением, дым было видно за километры от “Эко-маркета”. Из-за ликвидации пожара было на несколько часов перекрыто движение транспорта по одной из наиболее напряженных автомагистралей в сторону бухт Стрелецкая, Омега и Камышовая.