В Днепропетровской области обезвредили три сотни боеприпасов

Сегодня пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления МЧС в Днепропетровской области обезвредили 264 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления, арсенал боеприпасов – мин, артиллерийских снарядов и гранат - был обнаружен вчера во время проведения поисковых работ членами исторической общественной организации «Поиск - Днепр» вблизи села Петрово Софийского района.

Во время дополнительного обследования территории пиротехники также обнаружили 3,5 тыс. старых патронов.