Возле Киевской мэрии раздают соленую рыбу

Возле Киевской городской государственной администрации проходит акция в защиту книжного магазина «Сяйво».

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции принесли под стены мэрии книги и небольшую бочку с соленой рыбой. Рыбу они заворачивают в страницы из книг и раздают желающим. Так символично они рассказывают о ситуации, сложившейся вокруг книжного магазина: помещение «Сяйва» хотят сегодня на заседании Киевсовета передать коммунальному предприятию «Киевский городской центр развития рыбного хозяйства».

Проводят акцию представители трудового коллектива ООО «Сяйво» при поддержке писателей.

Как сообщал УНИАН, трудовой коллектив книжного магазина “Сяйво” обратился к депутатам Киевсовета с просьбой 27 октября на сессии не передавать помещения магазина по адресу: улица Красноармейская, 6, коммунальному предприятию до принятия судом решения о продолении срока аренды.

По словам адвоката трудового коллектива книжного магазина «Сяйво» Олега КОРОЛЯ, 27 октября в 10.00 должно состояться заседание суда относительно продления срока аренды указанного помещения в центре города обществом с ограниченной ответственностью “Сяйво”.

Он обратил внимание, что сейчас дело об аренде помещения магазина рассматривается уже в апелляционной инстанции, а на предыдущих судебных заседаниях были приняты решения в интересах “Сяйва”.

«Договор аренды является продленным согласно закону, Конституции Украины. В действительности идет откровенное издевательство над законом, пренебрежение, произвол именно по инициативе юристов КГГА и господина ПУЗАНОВА.», - заявил О.КОРОЛЬ.

Он также обратил внимание, что вопрос относительно “Сяйва” в повестке дня сессии Киевсовета включено, как переименованиевание КП “Городской центр развития рыбного хозяйства” на городской магазин. В нем также речь идет о передаче этому КП помещения на ул. Красноармейской, 6, который “Сяйво” арендовало 50 лет.

“Единственное, что мы просим, - вернуть коллектив, который выбросили рейдеры на улицу в 2010 году, в книжный магазин и вернуть те книги, которые были в магазине... 60 тыс. книг...“, - подчеркнул адвокат.

Ранее, 19 октября, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр ПУЗАНОВ заявлял, что депутаты Киевсовета 27 октября рассмотрят проект решения о передачу помещения по адресу ул. Красноармейская, 6, известного как помещение книжного магазина “Сяйво”, коммунальному предприятию «Муниципальный магазин» для организации в нем современного коммунального книжного магазина.

«Надо поставить точку в вопросе помещения книжного магазина «Сяйво». И помещение, и книжный магазин принадлежат исключительно киевлянам», – отметил А.ПУЗАНОВ.