Кинах сообщил о сдвигах в деле вступления Украины в ВТО

В ходе заседания рабочей группы по вступлению Украины во Всемирную торговую организацию, прошедшем 23-25 июля, была достигнута договоренность о том, что материалы для окончательного принятия отчета о вступлении Украины в ВТО будут подготовлены до октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании коллегии Минэкономики сообщил министр экономики Анатолий КИНАХ.

Результаты заседания рабочей группы А.КИНАХ назвал положительными, в частности, было официально подтверждено соответствие майского пакета законопроектов (11 законов) требованиям ВТО.

А.КИНАХ также сообщил, что на заседании группы было официально объявлено о том, что Украина практически закончила переговоры по поводу государственной поддержки отечественного агропромышленного комплекса.

«Была очень серьезная дискуссия, мы вышли на оптимальные балансы, особенно в направлении использования «зеленого ящика», - сказал он.

Также он сообщил, что была достигнута договоренность сконцентрировать усилия для вступления Украины в ВТО в этом году.

Справка УНИАН. ”Зеленый ящик» ВТО - это один из механизмов выделения средств на развитие аграрной инфраструктуры. Размеры "зеленого ящика" ВТО ежегодно заявляются и доказываются, но не ограничиваются. Его средства направляются на поддержку сельскохозяйственной науки, образования, на расходы на ветеринарию, защиту растений, строительство в селах водопроводов, дорог, жилья. В его рамках можно предоставлять налоговые льготы, проводить государственную закупку и продажу сельхозтоваров по рыночным ценам.

Кроме того, существует т.н. "янтарный ящик" ВТО - ограничение господдержки сельскому хозяйству. Речь идет о мерах, которые влияют на производство и торговлю.

Украина надеется, что после рассмотрения отчета рабочей группы будут решены последние вопросы по вступлению в ВТО.