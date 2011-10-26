Освобожденная Израилем украинка рассказала, как ее пугал наш консул

Гражданка Украины Ирина ПОЛИЩУК-САРАХМЭ, освобожденная Израилем в рамках обмена с Палестиной на израильского солдата, просит палестинские власти предоставить ей вид на жительство в Палестине.

Об этом И.ПОЛИЩУК сообщила в интервью газете "Сегодня" (№ 239 от 26 октября).

"Я - гражданка Украины. Я родилась в Николаеве в 1977 году, и у меня на руках оба паспорта: внутренний и загранпаспорт Украины, который мама продлевала через Посольство Украины в Израиле. Я выросла и училась в Николаеве, по профессии - швея. Лишь на днях я написала прошение президенту Палестины, чтобы мне дали вид на жительство", - сказала И.ПОЛИЩУК.

И.ПОЛИЩУК сообщила, что переехала в Палестину в 2000 году, оставив свою первую дочь у мамы. "Дочку не взяла с собой - не успела оформить документы, и она осталась с мамой. За год и 4 месяца до ареста у меня родилась вторая дочка Газалех. В мае, когда здесь стали чаще стрелять, мы с мужем решили уехать в Тель-Авив, снять там отель и отдохнуть на море 10-20 дней. В то время я совсем не знала арабский. В день, когда произошел взрыв (за который ее и мужа потом осудили - УНИАН), мы приехали в Тель-Авив на нашей машине, зарегистрировались в отеле", - вспоминает она.

По ее словам, во время задержания в Тель-Авиве она была сильно избита. "Три дня меня допрашивали, но я толком не знала, в чем меня обвиняют. А потом привели мужа. Он был побитый, нам не разрешали разговаривать. Ибрагим лишь успел сказать: "Не бойся, поедешь скоро домой". Но меня забрали в другую тюрьму, где террористов держат в подвале. Там без адвоката, без какой-либо помощи я провела 35 дней. Меня никто не искал, только родители мужа", - уточнила И.ПОЛИЩУК.

"Мне сказали, что дочку отдадут евреям на удочерение, но могут отдать свекрови, если я подпишу признание. Девочку мне привели через три дня, но малышка не узнала меня. Я решила: хочу, чтобы она была живой и здоровой, и ради этого подпишу все... Когда мне дали по телефону поговорить с семьей мужа, и я услышала голос своего ребенка, я подписала все бумаги. Я не знала, что там. Потом адвокат сказал, что меня обвинили, что я - жена террориста, что мы вместе отвозили на израильскую территорию бомбу и смертников, что я лично их знала. Но это ложь! Через 3,5 месяца меня приговорили к 3,5 годам тюрьмы. Сказали, что дали так мало, потому что я гражданка Украины", - сообщила И.ПОЛИЩУК.

По ее словам, перед окончанием первого срока наказания к ней приехал тогдашний консул Украины и сообщил о планируемой депортации ее и второй дочери на родину. "Муж был против. А консул сказал, что я - террористка, что я заслуживаю того, чтобы гнить в тюрьме, и в Украине меня посадят на больший срок. Я не стала подписывать бумаги на депортацию, и в 2005-м меня осудили на 20 лет", - вспоминает она.

И.ПОЛИЩУК рассказала, что в израильской тюрьме научилась вышивать, плести из бисера, по самоучителю научилась читать по-арабски и писать арабской вязью.

"Каждые полгода я звонила маме и дочке в Украину. Они несколько раз приезжали ко мне, у нас было свидание на 2-3 часа. Арабское радио устраивало нам прямые эфиры на 20 минут. Младшую дочку привозили родители мужа. Она раньше никогда не улыбалась, а сейчас, когда я с ней, все время улыбается и начала смеяться. А вот наш посол, который тогда был, лишь раз приехал. Сказал, что я сижу в комфортных условиях, как в отеле, что у меня есть деньги на все необходимое, что у меня адвокаты по три дня в месяц бывают, сказал: "Ты террористка настоящая, палестинцы тебя боготворят", - и уехал", - добавила она.

По ее словам, ее муж Ибрагим изучил русский язык, заочно обучается в медуниверситете. "Мужа я не брошу. А помочь ему могу, лишь написав прошение президенту Палестины, чтобы его включили в список тех, кого еще должны отпустить. Больше я ничего не могу. Я очень хочу иметь полноценную семью. Я попытаюсь наверстать все то, что потеряла за 9 лет, и дать своим детям все, чего они были лишены. Я до сих пор не верю, что на свободе! Это большое чудо! Ведь я - гражданка Украины, а обмен должен был быть только на палестинцев", - подчеркнула И.ПОЛИЩУК.

Справка УНИАН. И.ПОЛИЩУК была приговорена израильским судом к 20 годам тюрьмы за пособничество в организации теракта в городе Ришон Ле-Цион под Тель-Авивом в мае 2002 года, когда погибли 2 человека и 40 человек были ранены. За решеткой украинка провела 9 лет. 18 октября И.ПОЛИЩУК была освобождена в рамках обмена 1027 палестинских заключенных на израильского солдата Гилада ШАЛИТА, похищенного ХАМАС в 2006 году. В тюрьме остается ее муж, который приговорен к нескольким пожизненным срокам.