С ожогами кипятком госпитализирован годовалый ребенок
00:24, 25 октября 2011Общество
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Сообщает житомирское ГУ МЧС
В Житомирской области с ожогами кипятком госпитализирован годовалый ребенок.
Как сообщил корреспонденту УНИАН сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС Украины в Житомирской области Сергей УЛАНОВ, младенец из села Романов в эти выходные был госпитализирован в ожоговое отделение Житомирской областной больницы с ожогами рук, туловища и бедра.
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