10 историко-культурных заповедников переданы Минкультуры (список)

Кабинет министров Украины одобрил распоряжение «О передаче целостных имущественных комплексов историко-культурных заповедников в сферу управления Министерства культуры».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства культуры, такое решение было принято на заседании правительства 20 октября 2011 года.

В сообщении отмечается, что согласно Закону Украины «Об охране культурного наследия», функции управления заповедниками государственного значения относятся к полномочиям центрального органа исполнительной власти в сфере охраны культурного наследия, которым на сегодняшний день является Министерство культуры. В соответствии с Указом Президента Украины от 11 октября 1994 г. № 587 «О национальных заведениях культуры» функции управления имуществом национальных заведений культуры также осуществляет Министерство культуры.

Вместе с тем, пока 10 заповедников находятся в сфере управления Минрегионстроя. В частности, это такие национальные заповедники, как «Глухов», «Замки Тернопольщины», «Каменец», «Чернигов древний», государственные заповедники «Старая Умань», «Хотинская крепость», государственные заповедники в городах Жовква, Белза, Бережаны и Кременецко-Почаевский государственный заповедник.

Как отметили в пресс-службе, такое положение вещей нивелирует разграничение ответственности за реализацию органами исполнительной власти государственной политики в соответствующем секторе государственного управления и противоречит Закону Украины «Об охране культурного наследия». Именно с целью приведения управления перечисленными заведениями культуры в соответствие с этим законом, а также с Указом Президента «О национальных заведениях культуры» Минкультуры разработало проект распоряжения Кабинета министров Украины «О передаче целостных имущественных комплексов историко-культурных заповедников в сферу управления Министерства культуры».