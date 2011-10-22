Азаров: Россия подорвала работу украинских НПЗ

Россия и Казахстан согласились отменить экспортные пошлины на нефть после вступления в силу договора о создании зоны свободной торговли в рамках СНГ (ЗСТ СНГ), соответствующие обязательства зафиксированы в документе, заявил премьер-министр Николай Азаров в эфире программы "Большая политика".

"Впервые мы зафиксировали в договоре согласие России, - ну и Казахстана, как тоже нефтеперерабатывающей и нефтепроизводящей страны, - в течение ограниченного времени отменить эти экспортные пошлины", - сказал Азаров.

По словам премьера, Россия установила очень высокую экспортную пошлину на нефть, что делает нерентабельной работу украинских нефтеперерабатывающих заводов.

"Экспортная пошлина на нефть по 450 долларов за тонну для нас делает нерентабельной работу наших нефтеперерабатывающих заводов", - сказал Азаров.

Ранее, замечает РИА Новости, замминистра финансов Сергей Шаталов заявил, что пошлина на экспорт нефти из РФ может быть в будущем отменена, но вряд ли это произойдет раньше 2020 года.