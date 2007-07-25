В новой программе безопасности движения будет ”очень много разных составляющих”

В Украине планируется подготовить Киев. 25 июля. УНИАН. В Украине планируется подготовить новую программу безопасности дорожного движения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель министра внутренних дел Михаил КОРНИЕНКО.

По его словам, программа будет иметь очень много разных составляющих.

Он заметил, что в ее реализации примут участие Министерство внутренних дел, Министерство транспорта, Министерство образования, Минздрав, Государственная служба автомобильных дорог и несколько других ведомств.

При этом, по словам заместителя министра, каждое из этих ведомств в соответствии с новой программой будет выполнять присущие исключительно ему функции и отвечать за свой участок работы.

М.КОРНИЕНКО также отметил, что программу планируется подготовить и утвердить на протяжении двух месяцев, то есть приблизительно к середине сентябре.

Заместитель министра добавил, что на данный момент пока тяжело сказать, сколько средств для этого будет необходимо.