Чорновил: еще не известно, что подписал Азаров в Петербурге

Народный депутат Украины Тарас ЧОРНОВИЛ (группа «Реформы ради будущего») считает, что подписанное соглашение о зоне свободной торговли с СНГ не противоречит соглашению о зоне свободной торговли с ЕС, которое готовится к подписанию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

«Здесь нет несовместимости», - подчеркнул Т.ЧОРНОВИЛ. По его словам, «теоретически зона свободной торговли без исключений и ограничений для Украины очень выгодна».

Вместе с тем депутат подчеркнул, что еще точно «неизвестно, под чем АЗАРОВ поставил подпись». «Четкой информации нет, есть ли там исключения, какие там условия в соглашении», - добавил он.

Как подчеркнул Т.ЧОРНОВИЛ, возникают вопросы, «почему вдруг там поменялась позиция некоторых членов СНГ», которые раньше такое соглашение не поддерживали. «Не связано ли это с тем, что там появилось то, что не совсем вписывается в украинское законодательство?», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 18 октября в ходе заседания глав правительств стран СНГ в Санкт-Петербурге было подписано соглашение о создании зоны свободной торговли.

В тот же день премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ высказал надежду, что подписанное соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) в рамках СНГ вступит в силу с января 2012 года.

Соглашение о ЗСТ подписали Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан, Молдова и Киргизия.

Не подписали соглашение Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан.