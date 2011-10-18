В ЕС надеются, что Соглашение об ассоциации парафируют в декабре

В Европейском Союзе надеются, что соглашение об ассоциации будет парафировано на саммите Украина - ЕС в декабре.

Об этом сказал руководитель Представительства ЕС в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА в интервью «Украинской правде».

Отвечая на вопрос, остаются ли какие-то шансы, что соглашение об ассоциации будет парафировано на саммите Украина - ЕС в декабре, Ж.ТЕЙШЕЙРА сказал: «Мы на это надеемся, и ждем этого... Парафирование соглашения об ассоциации в декабре остается нашим ожиданием, но должно быть четко понятно, что при этом ценности Евросоюза должны быть соблюдены Украиной».

Говоря о причинах переноса визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Брюссель, который было запланирован на 20 октября, руководитель Представительства ЕС в Украине отметил: «Это не означает отказа. Мой ответ ясен: сейчас не то время, когда такая встреча на таком уровне могла бы состояться».

Ж.ТЕЙШЕЙРА сообщил, что вчера во время встречи с главой Администрации Президента Сергеем ЛЁВОЧКИНЫМ «мы услышали мнение, которое совпадает с мнением ЕС, что мы хотим продолжить наше сотрудничество и наш диалог». «И мы ожидаем, что эта встреча состоится в будущем», - добавил он.

На уточняющий вопрос, когда такая встреча может состояться, Ж.ТЕЙШЕЙРА ответил, что пока такой даты нет. «Мы обменялись мнениями. Нам нужно будет проверить графики. Но все же для такой встречи должны быть надлежащие условия», - сказал он.

Отвечая на вопрос, является ли освобождение экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО одним из таких условий, Ж.ТЕЙШЕЙРА отметил, что предпосылок для такой встречи нет.

«Есть определенные вопросы, которые тревожат Европейский Союз, и мы об этом неоднократно заявляли. Речь идет не только о Юлии ТИМОШЕНКО – вы знаете о существовании многих других уголовных дел. Мы говорим о верховенстве права и том способе, каким в Украине работает судебная власть. Просто дело Юлии ТИМОШЕНКО наиболее заметное в этом контексте. Мы об этом говорим уже определенное время, и мы не сообщили ничего нового», - добавил он.