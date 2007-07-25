Экстремисты освободили наркобарона, теперь полицейские прячутся в горах

Гватемальские экстремисты освободили Корнелио Чилеля, одного из самых известных наркобаронов Центральной Америки. Около 30 вооруженных людей напали на микроавтобус, в котором перевозили К.Чилеля. В результате перестрелки погибли двое нападавших и получили ранения трое полицейских, передает Reuters.

После нападения полицейские были вынуждены скрыться в горах. Полицию преследуют 500 жителей из близлежащих деревень. Инцидент произошел в районе Сан-Маркос, известном своими обширными плантациями опийного мака - сырья для производства героина. Местные жители тесно связаны с наркобизнесом, и, благодаря их поддержке, наркомафия действует в этом регионе абсолютно открыто. Население считает Чилеля одним из местных лидеров.

Корнелио Эстебан Чилель был арестован в сентябре прошлого года на мексиканской границе. Наркоторговля – далеко не единственное преступление, в котором он обвинялся. По данным полиции, Чилель также причастен к трем убийствам полицейских, незаконному обороту оружия, контрабанде людей. Он должен предстать перед судом в Гватемале, столице страны.