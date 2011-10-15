На фестивале казацкой культуры избежали спекуляций на УПА

В Чернигове по случаю праздника Покрова Пресвятой Богородицы и Дня украинского казачества проходит традиционный фестиваль казацкой культуры.

Как передает корреспондент УНИАН, началось празднование с участия представителей казацких формирований Чернигова в торжественной литургии в Спасо-Преображенском соборе. Затем состоялось посвящение в казаки и приведение к присяге молодых казаков.

Возле памятника Шевченко на Валу прошел торжественный митинг по случаю Дня украинского казачества, в котором приняли участие представители власти и казацких организаций, молодежь и школьники.

На Казацком плацу вблизи Екатерининской церкви проходит военно-спортивная программа "Козацьке завзяття". Организована выставка изделий народного творчества и украинского быта, готовится благотворительный казацкий кулеш.

В городском музее современного искусства "Пласт-Арт" откроется персональная выставка работ вышивальщицы, заслуженного мастера народного творчества Агнессы ЛЯШЕНКО.

Вечером состоялся концерт патриотической песни, а также факельный марш в центре Чернигова. По информации организаторов, это мероприятие планировалось без партий, политиков и лишней символики, поскольку участники против какой-либо спекуляции вокруг УПА. Приветствовались сине-желтые и красно-черные флаги и ленты.