Министерство готовит энергоаудит
20:21, 13 октября 2011Общество
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"Есть поручение Президента"
Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства разрабатывает программу комплексного энергоаудита территорий страны.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.
«Есть поручение Президента о проведении энергоаудита территорий, мы занимаемся подготовкой программы конкретных мероприятий. Это позволит произвести правильные решения по ликвидации потерь, повышению эффективности систем теплоснабжения. Ключевыми направлениями будет термомодернизация жилого фонда, модернизация теплосетей и котельных», – сказал министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий БЛИЗНЮК.
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