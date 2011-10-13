Министерство готовит энергоаудит

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства разрабатывает программу комплексного энергоаудита территорий страны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

«Есть поручение Президента о проведении энергоаудита территорий, мы занимаемся подготовкой программы конкретных мероприятий. Это позволит произвести правильные решения по ликвидации потерь, повышению эффективности систем теплоснабжения. Ключевыми направлениями будет термомодернизация жилого фонда, модернизация теплосетей и котельных», – сказал министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий БЛИЗНЮК.