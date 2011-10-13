Налоговая открыла охоту на валютных менял

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) будет применять все методы для детенизации рынка финансовых услуг и укрепления национальной валюты.

Об этом заявил председатель ГНСУ Виталий ЗАХАРЧЕНКО во время оперативного совещания с работниками подразделений налоговой милиции, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«В рамках полномочий налоговая служба будет применять все имеющиеся в наличии методы для детенизации рынка финансовых услуг и укрепления национальной валюты», - отметил В.ЗАХАРЧЕНКО.

По его словам, сегодня реанимируются старые схемы нелегального обмена валюты, получения не контролируемых государством сверхдоходов и неуплаты налогов в бюджет. А это десятки миллионов гривен.

«На сегодня в нашем государстве осуществляются системные меры по детенизации процессов экономики. Одна из таких мер - наведение порядка при обмене иностранной валюты Национальным банком Украины», - сказал В.ЗАХАРЧЕНКО.

«Нас не интересует рядовой гражданин, который хочет обменять свои кровно заработанные 100–200 долл. Но налоговая служба будет принимать серьезные меры к так называемым «менялам» и тем, кто им способствует. В том числе должностным лицам отдельных банковских и других финансовых учреждений”, - подчеркнул председатель ГНСУ.

По его данным, с начала действия постановления Нацбанка о паспортизации обмена валют налоговая милиция выявила 644 объекта, через которые осуществлялся незаконный обмен валют.

Так, работники налоговой милиции Луганской области пресекли незаконную деятельность нелегального пункта обмена валюты в областном центре. Организатор незаконного обмена валют, частный предприниматель-«упрощенец», при отсутствии торгового патента и соответствующего разрешения Национального банка Украины круглосуточно осуществлял обмен в металлическом киоске, расположенном на одной из центральных улиц Луганска.

Его деятельность была прекращена во время очередной операции по обмену 10 тыс. долл. США. Во время проверки киоска налоговики выявили свыше 42,5 тыс. долл. США, почти 3,5 млн. рублей РФ и около 640 тыс. грн. Также налоговики изъяли «теневую» бухгалтерию, записи с телефонами постоянных клиентов, счетные машинки, "детектор банкнот" и другие средства.

Решается вопрос о привлечении нарушителей к ответственности.

Справка УНИАН. Нацбанк постановлением №278 обязал банки с 23 сентября 2011 года осуществлять валютно-обменные операции с физическими лицами на сумму до 50 тыс. грн. при предъявлении документа, удостоверяющего личность. При проведении операций сверх указанной суммы работник банка также должен зафиксировать серию и номер паспорта (другого документа, который удостоверяет личность), дату выдачи и орган, который его выдал, место жительства (регистрации), идентификационный номер лица (при наличии).