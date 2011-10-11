ФГИУ оценил Запад- и Киевэнерго выше рыночной цены?

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) установил стартовую цену приватизации 45,103% акций «Западэнерго» и 25% акций «Киевэнерго» значительно выше их рыночной цены.

Об этом сообщил УНИАН аналитик брокерской компании «Gainsfort online» Ростислав ПРУС.

«Сейчас акции «Западэнерго» на Украинской бирже торгуются по 250-260 грн. за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании примерно в 3,4 млрд. грн. В то же время, исходя из установленной стартовой цены в 1,932 млрд. грн. за 45,103% акций «Западэнерго», ФГИУ оценил капитализацию компании в 4,2 млрд. грн.», - отметил он.

По мнению Р.ПРУСА, помимо ДТЭК Рината АХМЕТОВА. конкурировать за приватизацию «Киевэнерго» может группа «Приват» Игоря КОЛОМОЙСКОГО, которая не прочь расширить свою сферу влияния в энергетическом секторе. «Также компания VS Energy, которая контролирует ряд энергопоставляющих предприятий Украины», - считает эксперт

Напомним, в конце сентября т.г. управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Риккардо ПУЛИТИ, комментируя ход приватизации украинских энергокомпаний, заявил, что «приватизация - это всегда важный шаг. Необходимо, чтобы частный сектор в экономике превалировал над государственным».

Справка УНИАН. Фонд государственного имущества Украины 5 октября опубликовал в официальных изданиях объявление о проведении приватизационных конкурсов с открытым предложением цены по принципу аукционов по продаже 45,103% госпакета акций энергогенерирующей компании ПАО «Западэнерго» и 25% акций ПАО «Киевэнерго». Приватизационные конкурсы состоятся 25 ноября 2011 г. Стартовая цена 45,103% акций «Западэнерго» составляет 1 млрд. 932 млн. грн., 25% акций «Киевэнерго» - 432 млн. 305 тыс. грн.