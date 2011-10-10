На Луганщине кусок породы убил горняка

Луганской области в Шахтоуправлении по добыче и обогащению угля ООО «ДВ Нефтегазодобывающая компания» погиб горнорабочий очистного забоя.

Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на начальника отдела по связям со СМИ территориального управления Госгорпромнадзора по Луганской области Анастасия ШУРКАЕВА.

По его словам, во время передвижения по лаве шахтер был смертельно травмирован куском породы, внезапно вывалившимся из кровли выработки. Находящиеся рядом работники оперативно высвободили пострадавшего из-под завала, вынесли его на поверхность промплощадки вентиляционной сбойки. «Но спасти горнорабочего не удалось, и прибывший врач реанимационно-противошоковой группы констатировал смерть», - сказал А.ШУРКАЕВ.

Точные обстоятельства и причины трагедии в настоящее время выясняет комиссия специального расследования, заключено в сообщении пресс-службы.