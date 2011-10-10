В Бердичеве задержали педофила

В Житомирской области сотрудники милиции задержали педофила.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в Секторе связей с общественностью Управления МВД Украины в Житомирской области.

Согласно сообщению, 7 октября этого года в Бердичевский горотдел милиции УМВД Украины в Житомирской области поступило сообщение от жителя райцентра о том, что на окраине города мужчина бьет ребенка. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа горотдела, сотрудники которой задержали мужчину. Также был обнаружен 10-летний ребенок с телесными ранениями в виде трех резаных ран.

В ходе дальнейшей проверки было выяснено, что девочка около 14.00 возвращалась домой со школы, сократив путь и избрав немноголюдный маршрут. Именно здесь ребенка и встретил неизвестный. Им оказался 32-летний житель Киева, отбывающий наказание в Бердичевском исправительном центре. В тот день он должен был выполнять хозяйственные работы за пределами учреждения, однако самовольно оставил место пребывания и направился в Бердичев. Мужчина в 2007 году был осужден за совершение изнасилования и разбойничьего нападения.

В конце сентября этого года сотрудниками Бердичевского горотдела милиции в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением холодного оружия) Уголовного кодекса.

Как сообщил УНИАН начальник Бердичевского ГО УМВД Юрий ОЛЕФИР, теперь в отношении задержанного возбуждено еще одно дело - по ч. 4 ст. 152 (изнасилование, что повлекло особо тяжкие последствия, а также изнасилования малолетней) Уголовного кодекса Украины, которой определено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Девочка госпитализирована.