Ющенко возвращается в Украину

22:18, 22 июля 2007
Общество
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Президент завершил визит в ФРГ

Виктор Ющенко с семьей во время открытия музея Мемориального комплекса «Флоссенбюрг». Бавария, 22 июля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завершил однодневный рабочий визит в Федеративную Республику Германия и отбыл в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба Главы государства.

Как сообщал УНИАН, в рамках визита В.ЮЩЕНКО с семьей принял участие в открытии музея Мемориального комплекса «Флоссенбюрг», где в заключении находился отец главы государства Андрей Ющенко. Там состоялась встреча Президента с федеральным министром иностранных дел ФРГ Франко-Вальтером ШТАЙНМАЙЕРОМ.

Также семья ЮЩЕНКО посетила немецкое поселение Людвигсфельд под Мюнхеном, где жили и принудительно работали родители Екатерины ЮЩЕНКО.

 

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