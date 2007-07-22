Ющенко возвращается в Украину
22:18, 22 июля 2007Общество
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Президент завершил визит в ФРГ
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завершил однодневный рабочий визит в Федеративную Республику Германия и отбыл в Украину.
Об этом сообщила пресс-служба Главы государства.
Как сообщал УНИАН, в рамках визита В.ЮЩЕНКО с семьей принял участие в открытии музея Мемориального комплекса «Флоссенбюрг», где в заключении находился отец главы государства Андрей Ющенко. Там состоялась встреча Президента с федеральным министром иностранных дел ФРГ Франко-Вальтером ШТАЙНМАЙЕРОМ.
Также семья ЮЩЕНКО посетила немецкое поселение Людвигсфельд под Мюнхеном, где жили и принудительно работали родители Екатерины ЮЩЕНКО.
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