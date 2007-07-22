Таксисты предупреждают о возможности общенациональной забастовки. Пресс-конференция в УНИАН

25 июля в 12-30 в УНИАН состоится совместная пресс-конференция Профессионального союза таксистов Украины (ПСТУ) и Союза перевозчиков Украины относительно предупредительной акции протеста перевозчиков, которая состоится 26 июля в нескольких областных центрах Украины и возможности общенациональной забастовки перевозчиков по поводу следующих вопросов: Негативные последствия от внедрения в действие «Национального плана нумерации Украины», утвержденного Приказом Минтранссвязи Украины и общего приказа Минтранссвязи Украины и МВД Украины «Об Основных требованиях по обеспечению безопасности перевозок при осуществлении нерегулярных пассажирских перевозок и порядке согласования их выполнения». Участники: председатель Профсоюза таксистов Украины Василий Попик, президент Союза перевозчиков Украины Богдан Ляшук, президент информационного холдинга «059» Александр Серебряник, генеральный директор клиники «Медиком» 055 Игорь Скурыхин, заместитель председателя Профессионального союза таксистов Украины Дмитрий Подскребаев, председатель Киевской городской организации ПСТУ Владимир Денисенко, и председатели областных организаций ПСТУ (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.