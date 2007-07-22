В Украине из-за непогоды остались без света 265 населенных пунктов

В ночь с 21 на 22 июля в результате сложных погодных условий (грозовые дожди, шквалистые порывы ветра) из-за срабатывания систем аварийной защиты ЛЭП в девяти областях произошло обесточивание 265 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, обесточены, в частности, в Запорожской области - 88 населенных пунктов, в Ривненской - 35 н.п., Волынской - 33 н.п., Днепропетровской - 30 н.п., Кировоградской - 28 н.п., Житомирской - 21 н.п., Киевской - 21 н.п., Черниговской - 7 н.п. во Львовской - 2 н.п.

К восстановлению электроснабжения привлечены аварийные бригады облэнерго.