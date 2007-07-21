Как прошёл день Ющенко в Польше

Украина и Польша восстанавливают историческую справедливость, вспоминая жертв коммунистического террора: обе страны идут путем единения, понимания, партнерства и доверия. На этом акцентировал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время церемонии открытия XXV фестиваля «Лемковская ватра» в городе Ждыня (Польша).

Как сообщила пресс-служба Главы государства, В.ЮЩЕНКО приветствовал лемков – участников праздника – из Польши, Украины, Словакии, Хорватии, Сербии, Канады, США и других стран мира. Он подчеркнул, что история не всегда была добра к лемкам, как и к украинскому народу. «Сегодня мы склоняем головы перед памятью жертв суровых испытаний. Среди них – акция «Висла», – напомнил украинский Президент.

В трагические дни 1947 года почти 150 тысяч украинцев с Бескида, Холмщины, Подляшья и Надсянья были выселены из домов и перевезены. «В нашем совместном заявлении с Президентом Польши Лехом КАЧИНЬСКИМ впервые на официальном уровне осуждена акция «Висла» как преступление тоталитаризма», – отметил В.ЮЩЕНКО.

Отдельно Президент Украины выразил благодарность польской власти и лично Президенту Л.КАЧИНЬСКОМУ “за добрую волю к укреплению партнерства между государствами”. В.ЮЩЕНКО отметил важность развития отношений между Украиной и Польшей в контексте евроинтеграции.

В своем приветственном слове Глава Украинского государства остановился на политической ситуации в Украине. По его словам, парламентские выборы 30 сентября этого года – важный шаг к перестройке современного европейского государства.

Он призвал украинскую диаспору к единству, заверив, что Украина будет делать все возможное для защиты культурно-национальных нужд украинских общин за границей. В частности, в ближайшее время планируется начать работы с создания в Горлицах Центра лемковской культуры им. Богдана-Игоря Антонича. Также вскоре будет решен вопрос с передачей Украинского народного дома украинскому общине Перемышля. Кроме того, по словам В.ЮЩЕНКО, будут разработаны разнообразные образовательные программы для представителей диаспоры в Украине.

Президент во время церемонии открытия фестиваля вручил государственные награды Украины деятелям лемковского общества и наградил орденом князя Ярослава Мудрой V степени Дубеца Александра Адама – архиепископа Перемышльского и Новосанчевского.

В.ЮЩЕНКО с семьей приняли участие в церемонии освящения Колоколов мира, посвященной 60-летию операции «Висла», и панихиде по ее жертвам. Президент Украины возложил цветы к памятному знаку.

Сегодня же В.ЮЩЕНКО завершил однодневный неофициальный визит в Республику Польша и отбыл с рабочим визитом в Федеративную Республику Германия, где примет участие в открытии нового музея Мемориального комплекса «Флоссенбюрг».