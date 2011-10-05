СМИ: В платежках за коммуналку появится новый тариф

В Украине планируют ввести новый тариф для населения - за переработку мусора, сообщил председатель госагентства по инвестициям и нацпроектам Владислав Каськив.

Как передает ТСН, в рамках нацпроекта "Чистый город" предполагается строительство заводов по переработке мусора.

По словам Каськива, концепция нацпроекта "Чистый город" предполагает не только строительство заводов, но и построение целой "цепочки" для решения вопроса с отходами в Украине.

В том числе планируется введение нового тарифа на переработку мусора.

"Фактически речь идет о введении в Украине нового тарифа на переработку мусора", - сказал Каськив.

Размер тарифа, по словам чиновника, зависит от многих факторов. Во-первых, это должно быть закреплено законодательно.

"Сейчас я не могу сказать, какое решение примет законодатель: либо это будет одна комиссия, которая будет регулировать эти тарифы централизованно, либо эта функция будет передана на места. Второй вопрос - по каким принципам будут формироваться эти тарифы", - рассказал Каськив.

По его предварительным расчетам, диапазон может быть от 30 до 55 долларов за тонну. В зависимости от места, города, условий, технологии переработки и т. д.

Напомним, недавно регионалы и литвиновцы предложили закладывать в коммунальные тарифы средства на модернизацию ЖКХ.