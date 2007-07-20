В Минтрансе называют лицемерными заявления бывшего министра

В Министерстве транспорта и связи Украины называют лицемерным заявления заместителя руководителя Секретариата Президента Виктора БОНДАРЯ о состоянии транспортной отрасли и упрекают его в нарушениях на должности министра транспорта и связи.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства транспорта и связи Украины, переданном УНИАН.

Министерство выражает сожаление по поводу “лицемерных” заявлений, распространенных должностным лицом такого высокого ранга - заместителем главы Секретариата Президента Украины Виктором БОНДАРЕМ.

“Вместо того, чтобы присоединиться к ликвидации последствий аварии на Львовщине, господин БОНДАРЬ решил использовать аварию в качестве предлога, чтобы заявить о своих политических и должностных амбициях - вернуться в кресло министра транспорта и связи”, - отмечается в заявлении.

В Минтрансе подчеркивают, что Николай РУДЬКОВСКИЙ после назначения на должность министра приостановил действие 148 решений об отчуждении имущества. В пресс-службе не указывают, кто именно подписал вышеупомянутые решения, но делают вывод, что именно поэтому В.Бондарь хочет вернуться на должность.

В Минтрансе также утверждают, что В.Бондарь без ссылки на источник распространил на сегодняшнем брифинге недостоверную информацию о правилах перевозки желтого фосфора.

Также в министерстве обвиняют Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и В.Бондаря в том, что они во время работы в правительстве не выполняли закон “О перевозке опасных грузов”. “Вопрос же безопасности транспорта заинтересовал Президента лишь после прекращения коррупционных схем в отрасли, придуманных предшественниками Н.РУДЬКОВСКОГО”, - говорится в документе.

“Восхваляя свои достижения на прежней должности, В.Бондар скромно промолчал о том, что в наследство от него осталось больше 7 тыс. километров рельсов с просроченным сроком эксплуатации, чрезвычайно изношенные капитальные фонды, коррупционные схемы выдачи разрешений на грузовые перевозки, отданные неизвестно кому порты и фактически заблокированная реализация проекта строительства нового терминала в аэропорту “Борисполь””, - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшнем брифинге В.Бондарь выразил мнение, что Н.Рудьковский сам должен заявить об отставке с должности министра транспорта и связи после аварий на железной дороге и, в первую очередь, аварии поезда во Львовской области.

Также он обвинил Министерство транспорта и “Укрзалізницю” в несоблюдении требований перевозок опасных веществ.

Справка УНИАН. В.Бондарь занимал должность министра транспорта и связи Украины с сентября 2005 года по август 2006 г.

ВР назначила Н.Рудьковского министром транспорта и связи после освобождения В.Бондаря.