В Киеве задержали грабителя, который срывал с женщин золото

Инспекторы патрульной службы Днепровского районного управления милиции Киева задержали злоумышленника, который срывал с женщин золотые цепочки.

Как сообщила УНИАН помощник начальника Днепровского райуправления милиции Елена ВАСИЛЯКА, мужчина ездил по городу на велосипеде, выбирал малолюдные улицы, подъезжал к прохожим слабого пола и на ходу срывал с них золотые цепочки.

Для задержания злоумышленника правоохранителям пришлось нарушить правила дорожного движения, поскольку тот после совершения преступления ехал по тротуару, да еще и против движения. Для его задержания наряд патрульной службы милиции пересек двойную осевую. «Мужчина был очень удивлен, когда его остановили. При нем на тот момент была небольшая сумка, из которой вскоре была изъята украденная цепочка», - сообщила Е.ВАСИЛЯКА.

На данное время установлено, что 37-летний мужчина неоднократно был судим за разбойные нападения, кражи, ограбления. После освобождения с мест лишения свободы нигде не работал.

Возбуждено уголовное дело по ст.186 ч.2 Уголовного кодекса Украины (грабеж, соединенный с насилием). Задержанному грозит лишение свободы от 4 до 6 лет.