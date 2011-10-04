Макеевуголь трусили с «Беркутом» из-за налога с дохода физлиц?

Донецкая областная госадминистрация никаким образом не причастна к частым проверкам контролирующими структурами госпредприятия «Макеевуголь» (Донецкая обл.).

Об этом сообщил на пресс-конференции первый заместитель председателя Донецкой ОГА Сергей ДЕРГУНОВ, отвечая на вопрос УНИАН, почему сотрудники ГП «Макеевуголь» давно жалуются на частые и необоснованные проверки предприятия контролирующими органами.

«Тема «Макеевугля» долго очень звучит… В отношении проверок, вы знаете там никаких новых вещей не возникло. Просто там есть неуплата налога с дохода физических лиц до сих пор… Там есть тема, в которой должны разбираться специальные органы. В том числе там еще процесс ведется контрольно-ревизионным управлением и судебный процесс идет», - объяснил замгубернатора. При этом он добавил: «Давайте дождемся решения судебной власти, а потом будем о чем-то говорить… Поверьте, я никаким образом не стимулирую проверки, если лично обо мне говорить. Контрольно-ревизионная служба находится в моей парафии, налоговая администрация находится в моей парафии. Я таких команд не давал».

На уточняющий вопрос, связаны ли проверки госпредприятия с возможной приватизацией каких-либо шахт, входящих в «Макеевуголь», С. ДЕРГУНОВ ответил отрицательно.

«Нет. Шахты на приватизацию там не рассматриваются. И вообще список шахт на приватизацию определяет министерство (Министерство энергетики и угольной промышленности Украины – УНИАН), безусловно, согласовывая с областной администрацией. Но министерство с нами никаких шагов в этом направлении не проводило», - подчеркнул первый заместитель председателя ОГА.

В то же время, в частности, на шахте «Холодная Балка», которая входит в ГП «Макеевуголь», минувшим летом упорно ходили слухи о приватизации этого угольного предприятия структурами, связанными с бизнесменом Ринатом АХМЕТОВЫМ.

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы Донецкой областной прокуратуры, в настоящее время следственным отделом прокуратуры Донецкой области расследуется уголовное дело по факту незаконного списания угля структурными подразделениями ГП «Макеевуголь». В ходе следствия возникла необходимость в получении ряда оригиналов документов, находящихся в госпредприятии. Сегодня Донецкая областная прокуратура привлекла спецподразделение «Беркут» для изъятия необходимых документов из административного здания «Макеевугля».

Справка УНИАН. В состав ГП «Макеевуголь» входят шахта им. В.М. Бажанова, шахта "Калиновская-Восточная", шахта "Холодная Балка", шахта им. В.И. Ленина, шахта "Чайкино", шахта "Бутовская", шахта им. C.М. Кирова, шахта "Ясиновская-Глубокая" и шахта "Северная", а также шахтоуправление им. Ленина и шахтоуправление «Ясиновское-Глубокое».

Шахты «Макеевугля» в 2010 году выполнили на 105,5% годовой производственный план добычи угля и подняли на-гора 3,3 млн. тонн угля.