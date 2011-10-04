На завтра Киеву обещают почти лето

Завтра в Украине существенные осадки не ожидаются, лишь ночью в восточной, а днем в северной части местами небольшие дожди.

Ночью и утром слабый туман. Ветер западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 8-13°, на побережье морей 14-17°; днем 18-23°, в южной части местами 25-28°; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 11-16°.

В Киевской области в среду ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью и утром слабый туман. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°. В Киеве температура ночью 11-13°, днем 20-22°.

Сегодня температура воды в Черном море 16-20°, в Азовском море 14-17°, в Днепре возле Киева 15°.