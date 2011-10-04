Украинские ученые активно участвуют в экспериментах на МКС

Украинские ученые принимают активное участие в программе экспериментов на Международной космической станции (МКС).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил журналистам генеральный директор Центрального научно-исследовательского института машиностроения (Россия) Геннадий РАЙКУНОВ

«У нас подписано рамочное соглашение о проведении совместных экспериментов на борту МКС и, что характерно, если раньше Украина участвовала в качестве партнера по предоставлению своих возможностей в приборостроении, то сегодня украинские ученые все больше становятся реальными участниками и составителями программ экспериментов. Особенно это касается космической биологии и медицины», - сказал Г.РАЙКУНОВ.

Он подчеркнул, что Россия работает с Украиной практически по всем направлениям космической деятельности.

Как сообщил Г.РАЙКУНОВ, сейчас формируется новая программа сотрудничества Роскосмоса и Государственного космического агентства Украины на 2012-2016 годы.

Кроме того, он отметил работу украинских коллег в фундаментальных космических исследованиях.

Г.РАЙКУНОВ подчеркнул, что вклад Украины в проект по изучению спутника Марса «Фобос-грунт» неоценим.

Также Г.РАЙКУНОВ сообщил, что современную космонавтику нельзя представить без совместных проектов в области средств выведения, которые эксплуатируются совместно Россией и Украиной.