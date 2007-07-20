Погода на выходные

Завтра на большей части территории Украины сохранится жаркая погода с температурой ночью 17-22°, на побережье морей 23-25°; днем 32-37°, в южной части до 40°, в западных и северных областях 28-33°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра преимущественно без осадков, только в западных и северных областях местами кратковременный дождь, гроза, отдельные шквалы 15-20 м/с. Ветер в Украине переменных направлений, 3-8 м/с.

В Закарпатье - без осадков, температура ночью 19-24°, днем 33-38° (в горах ночью 13-18°, днем 22-27°).

22-23 июля - переменная облачность. В западных, северных и центральных областях отдельные грозовые дожди; температура ночью 17-22°, днем 27-32°, 23 июля в западных областях 24-29°. На остальной территории преимущественно без осадков; температура ночью 20-25°, днем 33-38°, в южных областях и в степной части Крыма местами 40-41°, в восточной части 30-35°. Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с, при грозах отдельные шквалы 15-20 м/с. В Закарпатье 22 июля преимущественно без осадков, 23 июля - отдельные грозовые дожди; температура ночью 19-24°, днем 22 июля 32-37°, 23 июля 26-31° (в горах ночью 12-17°, днем 20-25°).

24 июля ночью в восточных, большинстве центральных, местами в Одесской и Николаевской областях, днем в западных областях, 25 июля в Украине, кроме южной части и Приазовья, кратковременные дожди, грозы. Температура в южной части ночью 20-26°, днем 32-37° (на побережье морей 29-34°); в западных и северных областях ночью 12-18°, днем 24 июля 24-29°, 25 июля 21-26°; на остальной территории ночью 24 июля 16-22°, 25 июля 13-19°, днем 29-34° (25 июля в центральных и Харьковской областях 23-29°).

В Киеве и области в субботу ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, при грозах порывистый. Температура в Киеве ночью около 20°, днем 31-33°; по области ночью 17-22°, днем 28-33°.

22-23 июля - переменная облачность. Отдельные грозовые дожди. Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 27-32°.

24 июля без осадков, 25 июля кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 13-18°, днем 24 июля 24-29°, 25 июля 21-26°.

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