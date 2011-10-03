Подростки стреляли из пневматики по окнам и прохожим

В Сумах компания подростков обстреляла из пневматического оружия окна четырех квартир.

Об этом сегодня сообщает сайт сумского еженедельника «Данкор».

По информации издания, инцидент произошел 1 октября около 18 часов вечера на улице Сумско-Киевских дивизий.

В частности, сын одного из местных жителей увидел дырку в новом стеклопакете и рассказал об этом отцу. Мужчина выглянул в окно и увидел, что из балкона дома напротив несколько человек стреляли по прохожим.

Правоохранители, которых вызвали к месту инцидента, попасть в квартиру злоумышленников смогли не сразу: подъезд дома, где гуляла компания, был закрыт, и подростки, выглядывая с балкона, хихикали над милиционерами, отмечает еженедельник.

Когда же милиция таки зашла в квартиру нарушителей, то увидела «несколько молодых людей, в комнате накрыт праздничный стол, на балконе – конопля, "бульбулятор" и шарики для стрельбы из пневматического оружия. Один из парней сказал, что он празднует день рождения. Но пистолета в квартире уже не было», пишет «Данкор».

«Когда мы ждали, пока откроют подъезд, из него выбежали двое парней. Милиционеры погнались за ними, но задерживать не стали, объяснив, что не имеют на это право. Вероятнее всего, убежавшие и вынесли из квартиры оружие», - приводит слова пострадавшего еженедельник.

На следующий день, 2 октября, в милицию поступило еще три заявления от пострадавших соседей. Как оказалось, злоумышленники обстреляли четыре квартиры.

По данным сектора по связям с общественностью УМВД Украины в Сумской области, данный факт зарегистрирован, по нему проводится проверка.