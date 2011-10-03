Янукович готовит неотложный законопроект

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует в ближайшие дни внести в Верховную Раду законопроект об административных услугах и определить его как неотложный для принятия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Управляющего совета Комитета экономических реформ.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, окончательный вариант законопроекта он планирует обсудить сегодня с членами Управляющего совета КЭР.

«Нам сегодня необходимо окончательно согласовать положения базового законопроекта, который я должен на днях внести в парламент как неотложный», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент отметил, что наиболее принципиальные позиции законопроекта он уже определил.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что законопроект должен прекратить практику делегирования государственных функций по предоставлению услуг коммерческим структурам. По его словам, процедуры предоставления услуг должны быть максимально упрощены путем введения электронного обмена информацией между получателем и исполнителем услуги.

Он подчеркнул, что должна быть создана национальная сеть по предоставлению услуг в стране.

«Определить как стратегическую цель предоставление административных услуг в электронном виде. Там, где это невозможно – исключительно через администраторов центров, чтоб был ликвидирован коррупционный фактор», - сказал Президент.

Он также подчеркнул, что все средства от предоставления админуслуг должны перечисляться в общий фонд госбюджета и местных бюджетов.

В.ЯНУКОВИЧ также подчеркнул необходимость четко определить перечень админуслуг и их стоимость.