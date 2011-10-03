Коновалюк: общество и СМИ недооценивают риски нелегальной миграции

«Украинское общество и СМИ в первую очередь недооценивают рисков нелегальной миграции и терроризма», - считает народный депутат Валерий КОНОВАЛЮК.

Об этом он заявил УНИАН, комментируя кровавые события в Одесской области. (УНИАН: в ночь на 30 сентября в Одесской области во время задержания гражданина РФ Аслана ДИКАЕВА, который разыскивался за совершение убийства, в перестрелке с преступниками погибли двое милиционеров, еще четверо получили ранения. В поисках А.ДИКАЕВА и двух его сообщников были задействованы несколько тысяч сотрудников управлений внутренних дел трех областей. Позже сотрудникам милиции удалось установить местонахождение преступников в Одессе. Там 1 октября почти 4 часа продолжалась спецоперация по их обезвреживанию. Двое преступников были убиты, третьему удалось бежать, сейчас проводятся мероприятия по его задержанию.)

По словам депутата, в Украине до сих пор не создана система учета нелегальных мигрантов. В связи с этим, считает В.КОНОВАЛЮК, «в нашей стране назрела острая необходимость формирования биометрической системы идентификации мигрантов, ведь сегодня никто не может сказать, сколько именно в стране таких людей и чем они занимаются: торгуют на рынках, или, подобно нелегально проживавшему в Одессе ДИКАЕВУ, совершают заказные убийства и расстреливают украинских милиционеров».

По словам депутата, основой для создания такой системы могут стать биометрические карты мигранта, внедрение которых предусматривает закон «О документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины», принятый Верховной Радой 23 сентября.

«3% населения Земли, а если точнее – 215 миллионов людей, считаются мигрантами. Об этом свидетельствует статистические данные Международной организации по миграции и Мирового банка, - подчеркнул народный депутат. - По их данным, в прошлом году количество мигрантов в Украине колебалось в пределах 5,25 миллионов, что составляет 11,6% от общего количества проживающих в стране».

По словам В.КОНОВАЛЮКА, это огромная проблема. По данным депутата, в 2009-2010 годах украинскими правоохранительными органами было выявлено 29 тысяч нелегальных мигрантов. И это, как утверждает эксперт, верхушка айсберга. «Согласно данным исследования миграционной ситуации, проведенного рабочей группой ИА «Наш Продукт», наибольшее количество нелегалов из Кавказского региона – на юге и востоке Украины. Только в Одесском регионе, согласно результатам исследования, находится более 10 тыс. выходцев из Чечни», - говорит депутат.

Отсутствие действенной миграционной политики в Украине, по словам В.КОНОВАЛЮКА, и «спровоцировало одесские события. Если разобраться в сути произошедшей трагедии, то Аслан ДИКАЕВ, в первую очередь сначала стал нелегальным мигрантом, а уже потом приобрел статус преступника. А руководство Государственной миграционной службы фактически сорвало создание системы учета мигрантов с использованием биометрических данных, которая могла бы стать действенным механизмом для правоохранителей при выявлении и пресечении въезда криминальных элементов в Украину».

При этом В.КОНОВАЛЮК напомнил, что «создание системы учета иностранцев и лиц без гражданства, которые въезжают на территорию Украины, с фиксированием их биометрических данных, и интеграция такой системы в общеевропейскую наряду с внедрением гражданам Украины паспортных документов, в которых содержатся биометрические идентификаторы, предусмотрены Указом Президента Украины №622 «О концепции государственной миграционной политики» от 30 мая 2011 года».

Народный депутат уверен, что биометрические документы не только позволят нашей стране сформировать грамотную миграционную политику, но и эффективно бороться с торговлей людьми, обеспечат равный доступ мигрантов к службам здравоохранения, предотвратят подделку документов.