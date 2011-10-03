«Дон Жуан» из Сум выманил у девочки-подростка 120 тыс. гривен

В Сумах сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнего парня, выманивавшего деньги у девочек-подростков.

Как сообщила УНИАН начальник начальник Отдела по связям с общественностью Управления МВД Украины в Сумской области Эльвира БИГАНОВА, заявление в милицию написала мама 13-летней девочки: когда женщина вернулась в Украину из-за границы, где была на заработках, то недосчиталась дома 120 тыс. грн. Как оказалось, дочь отдала деньги своему знакомому, в которого была безответно влюблена. "Как-то он попросил деньги на ремонт машины. Я помогла, надеясь на его благосклонность", - рассказала девочка.

Сотрудники милиции задержали злоумышленника. Оказалось, что тот успел обмануть 11 девочек. Возбуждено уголовное дело.