Таможня обнаружила схему завоза вакцины из Голландии

На Запорожской таможне выявлена схема незаконного ввоза на территорию Украины вакцин и медпрепаратов для ветеринарной медицины на 11 млн. грн.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

По данным таможни, «незаконная схема импорта из Нидерландов ветеринарных препаратов и вакцин на сумму почти 11 млн. грн. была выявлена в ходе проведения проверки, в результате которой было установлено, что отечественная фирма в течение 2010-2011 гг. импортировала на территорию Украины ветеринарные вакцины и лекарственные препараты для птиц и животных. При этом письменного договорного соглашения с иностранной фирмой не имела: то есть контракт и спецификации к нему, предоставлявшиеся таможне, были недействительны».

По данным таможни, это свидетельствует о том, что «ветеринарные вакцины и ветеринарные лекарственные препараты» перемещались через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля путем предоставления таможне документов, содержащих неправдивые данные».

На сегодняшний день, в связи с установлением данных фактов, заведено дело о нарушении таможенных правил по признакам (ст. 352 Таможенного кодекса Украины). Решается вопрос о возбуждении Управлением СБУ в Запорожской области уголовного дела по ст. 201 «Контрабанда».