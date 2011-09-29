Министр: экспорт зерна упал вдвое

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины обеспокоено тем, что на сегодняшний день экспорт зерна из Украины практически в два раза ниже ожидаемого уровня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК.

“Нас больше всего беспокоит экспорт зерна. Мы, кстати, должны были проэкспортировать, по прогнозам, на сегодняшний день 6 млн. тонн, а проэкспортировали всего 3 млн.”, - сказал он.

Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил, что на следующей неделе запланировано совещание премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА с сельхозпроизводителями по вопросу экспорта зерна.

При этом министр отметил, что в сентябре экспорт зерна составил 1,1 млн. тонн зерна и ежедневно объем экспорта уменьшается. В качестве примера он сообщил, что 27 сентября объем экспорта составил 16 тыс. тонн. “Это не тот показатель, который необходим для аграрного сектора”, - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Как сообщал УНИАН, в августе премьер-министр Н. АЗАРОВ заявил, что экспортный потенциал зерна в текущем году в Украине составляет 24 млн. тонн.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Николая ПРИСЯЖНЮКА, экспорт зерна из Украины в 2011-2012 маркетинговом году может составить до 23 млн. тонн.

Однако, Украина с 1 июля ввела пошлины на экспорт зерна. Ставки экспортной таможенной пошлины утверждены: на пшеницу и смесь пшеницы и ржи (меслин), полбу – в размере 9%, но не менее 17 евро за 1 тонну, на ячмень – 14%, но не менее 23 евро за тонну и на кукурузу – 12%, но не менее 20 евро за тонну. Указанная норма действует до 1 января 2012 года.

В результате, экспорт из Украины практически прекратился – в июле было зафиксировано падение экспорта зерна в 5 раз.

Аграрный союз Украины и Украинская аграрная конфедерация 19 сентября обратились к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой отменить экспортные пошлины на зерновые культуры.