Евро на межбанке растет

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0050/8,0105, к 12:00 цены понизились 8,0040/8,0075. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,0035/8,0060 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг»,рублевый рынок открылся котировками 0,2518/22, к 12:00 цены снизились до 0,2509/13. К закрытию торгов цены поднялись 0,2514/17. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,8465 (-0,3370).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3540/1,3690. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 10,8965/10,9065, к 12:00 цены ушли вниз 10,8820/10,8905. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли 10,9250/10,9325.