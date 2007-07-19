В день аварии в Ожидове буханку хлеба можно было купить только за 3 гривни

Андрей Сухоставский из села Куты Бусского района сейчас находится в терапевтическом отделении Львовского военного госпиталя. 16 июля вместе с другом они отдыхали на озере – за 10 километров от места аварии. Увидели огромную странную тучу на горизонте и подумали, что будет гроза. Только через два часа им позвонил кто-то из родных и сообщил о случившемся. Но ребята и сами почувствовали – что-то неладно. Начало першить в горле, тошнить, ознобить, будто лихорадка. Они поехали в больницу города Броды, оттуда их переправили в госпиталь. Больше всего их беспокоит судьба родных. Особенно боятся за детей.

"Страшно думать, что будет дальше, – говорит Ирина Округ из Ожидова - Ну, поживем немного у родственников, а дальше что? Как будем жить? Кто-то нам скажет, можно ли есть картошку, овощи, брать воду, потому что мы не сможем ее купить где угодно? В день аварии в Ожидове позакрывали магазины, работал только бар, и буханка хлеба там стоила 3 гривни!"

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